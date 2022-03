„Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht hier? Sag mir wo und wann?“ – Heißt es nicht nur in einem bekannten Liedtext der Kölner Musikgruppe „Höhner“, sondern so könnte auch eins zu eins die Ansprache vom Montabaurer Trainer-Duo Sven und Alexander Baldus am Sonntag an ihre TuS-Spieler lauten. Denn die Kreisstädter gastieren in der Rheinlandliga beim Tabellenschlusslicht SG Ellscheid. Der Anpfiff auf dem Kunstrasen in Gillenfeld ertönt um 15 Uhr.