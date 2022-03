Zwei unterschiedliche Gesichter hat der TuS Montabaur in den beiden ersten Pflichtspielen im neuen Jahr gezeigt. Auf den durchaus furiosen 6:3-Sieg gegen den FC Metternich folgte für den Fußball-Rheinlandligisten eine deftige 0:4-Klatsche beim VfB Wissen – die gleichbedeutend mit dem Abrutschen auf den ersten Abstiegsplatz war. Im Freitagabendspiel bei der in diesem Jahr noch sieglosen SG 99 Andernach will der Tabellen-15. wieder das „erste Gesicht“ zeigen (20 Uhr).