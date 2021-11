Durch den Last-Minute-Gegentreffer gegen Ahrweiler und der damit besiegelten Niederlage rutschte der TuS wieder auf einen Abstiegsplatz ab, da Konkurrent TuS Mayen auch gleichzeitig in Ellscheid erfolgreich war. Doch schon am heutigen Samstag, ab 19 Uhr, haben die Kreisstädter die Möglichkeit mit einem Sieg beim FC Bitburg wieder an Mayen (spielen gegen Spitzenreiter Trier-Tarforst) vorbeizuziehen und auch zur SG Mendig/Bell (spielen erst am Mittwoch gegen Andernach) punktemäßig aufzuschließen.