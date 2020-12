Mehring

Wer will es den Spielern der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen verübeln, dass Corona kurz nach dem Abpfiff des Rheinlandliga-Auswärtsspiels beim SV Mehring für sie einen Augenblick lang in Vergessenheit geriet. Sie klatschten sich ab, drückten sich, beglückwünschten sich zu einem Erfolg, der einfach gut tat – nicht nur aufgrund des klaren Ergebnisses von 3:0 (2:0), sondern auch, weil dieses in Anbetracht der vorangegangenen 90 Minuten vollkommen gerechtfertigt war.