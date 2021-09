Am vierten Spieltag der Fußball-Rheinlandliga kommt es am frühen Samstagabend im Wissener Dr.-Grosse-Sieg-Stadion zum zweiten AK-Derby der noch jungen Saison. Ebenfalls am Samstag erwartet der noch gegentorlose Tabellenführer aus Malberg den ersten richtigen Prüfstein.