Wissen

Dass Fußball-Testspiele auch gerne mal kurzfristig abgesagt und ersatzlos gestrichen werden, ist in der Vorbereitung auf eine neue Saison keine Seltenheit. Mal will man Verletzungen vorbeugen, weil die Trainingsbelastung zu hoch ist, ein andermal ist die Spielerdecke auch aufgrund von Urlaubern schlicht zu dünn. Dass Rheinlandligist VfB Wissen sein eigentlich für den gestrigen Sonntagabend angesetztes Testspiel cancelte, resultiert indes aus einem Szenario, das die Fußballer aktuell vermutlich am meisten fürchten: Eine Corona-Infektion innerhalb der Mannschaft.