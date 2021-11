Nach fünf Spielen ohne Niederlage musste der VfB Wissen beim Gastspiel in Morbach in der Fußball-Rheinlandliga mal wieder als Verlierer vom Platz gehen. In einem engen Spiel verlor der VfB mit 2:1 (1:0) und musste den Gegner somit auch gleichzeitig in der Tabelle passieren lassen.