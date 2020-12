Montabaur

Vier Pflichtspiele, keine Niederlage: Die Serie des Fußball-Rheinlandligisten TuS Montabaur hält weiter an. Bislang gelang es noch keiner Mannschaft, die Kreisstädter zu schlagen – auch wenn es am vergangenen Sonntag gegen die SG Malberg bis kurz vor dem Abpfiff ganz danach aussah. Doch obwohl die Nachspielzeit bereits angezeigt worden war, gab das Team von Trainer Sven Baldus nicht auf und sicherte sich zumindest noch ein Unentschieden. Jetzt steht das Aufsteigerduell beim FC Metternich an (Sonntag, 15 Uhr).