Nur vier Tage nach dem Derbysieg in der Schlussminute gegen den TuS Mayen steht für die SG Eintracht Mendig/Bell bereits die nächste Begegnung in der Fußball-Rheinlandliga auf dem Plan. Am Mittwochabend (20 Uhr) empfängt die Elf von Trainer Kodai Stalph den Tabellenfünfzehnten TuS Montabaur. Allerdings nicht wie gewohnt an der heimischen Brauerstraße, sondern im Kottenheimer Waldstadion.