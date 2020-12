Kirchberg

Der Überraschungs-Tabellenführer kommt nach Kirchberg: Die SG Hochwald aus Zerf (liegt nur wenige Kilometer von der saarländischen Grenze entfernt) hat nach drei Spielen in der Fußball-Rheinlandliga als Einziger neun Punkte und 9:0 Tore auf dem Konto. 2:0 gegen Bitburg, 3:0 in Mehring, 4:0 gegen Neitersen – es war ein Traumstart für das Team des Spielertrainer-Duo Robin Mertinitz und Fabian Mohsmann. Reißt die tolle Serie am Sonntag (15.30 Uhr) beim heimstarken TuS Kirchberg?