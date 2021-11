Die Ausgangslage war vor dem Spiel klar: Der TuS Montabaur wollte gegen den direkten Konkurrenten SV Mehring gewinnen, um diesen auf Abstand zu halten und selbst an die vorderen Plätze Anschluss zu halten. Am Sonntagnachmittag, Punkt 16.47 Uhr, stand fest: Der Plan ging auf. Durch einen 6:3 (3:0)-Sieg distanziert sich Montabaur vorerst von den letzten beiden Plätzen und bleibt somit auch in Reichweite eines Nichtabstiegsplatzes.