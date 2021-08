Auch nach dem dritten Spieltag der Fußball-Rheinlandliga bleibt der VfB Wissen ungeschlagen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Kahler errang am Freitagabend quasi in letzter Sekunde ein 2:2 (0:1) beim TuS Montabaur. „Unser Team hat mit eisernem Willen auch nach dem 0:2-Rückstand immer an sich geglaubt. Dieses Unentschieden fühlt sich wie ein Sieg an“, sagte Kahler.