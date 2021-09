Zum dritten Mal in Folge ist der TuS Mayen in der Fußball-Rheinlandliga leer ausgegangen. Bei der SG Hochwald Zerf kassierte die Mannschaft von Trainer Tobias Uhrmacher eine 1:4 (0:0)-Niederlage und rutscht somit am vierten Spieltag in den Tabellenkeller des Verbandsoberhauses. Kurzfristige Ausfälle, nicht genutzte Chancen und erneut individuelle Aussetzer führten aus Sicht der Gäste zu einer insgesamt vermeidbaren Niederlage.