Der TuS Montabaur machte vergangenes Wochenende in der Fußball-Rheinlandliga genau da weiter, wo das Team im letzten Spiel des alten Jahres aufgehört haben: Mit einem 6:3-Heimsieg in Horressen. Nach dem abermaligen Torfestival gegen den FC Metternich trifft die Baldus-Elf am Sonntag, 15 Uhr, auf den VfB Wissen, der mit der besten Defensive auf Platz vier der Liga steht.