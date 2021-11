Wie hat Fußball-Rheinlandligist TuS Mayen die 1:7-Auswärtsniederlage vom vergangenen Wochenende beim TuS Kirchberg verdaut? Das Team um Trainer Tobias Uhrmacher trifft am Samstagabend (17.30 Uhr) auf dem Kunstrasen im Mayener Nettetal auf die Gäste der SG Schneifel Auw und will sich dort für die Pleite in Kirchberg rehabilitieren.