Montabaur

So hatte man sich die Rückkehr in der Rheinlandliga vorgestellt. Zehn Jahre nach dem letzten Auftritt in der höchsten Spielklasse des Fußballverbandes Rheinland gelang es dem TuS Montabaur, an den ersten beiden Spieltagen der neuen Saison gleich vierfach zu punkten und noch ungeschlagen an die nächste Herausforderung, das Westerwald-Duell gegen die SG Malberg (So., 14.30 Uhr), heranzugehen.