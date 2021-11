In dieser Woche haben sich die beiden Trainer Sven und Alexander Baldus mit ihrem TuS Montabaur auf das wohl wichtigste Spiel in der Hinrunde der Fußball-Rheinlandliga vorbereitet. Am Sonntag (15 Uhr) gastiert mit dem SV Mehring ein direkter Konkurrent und Tabellennachbar der Schusterstädter auf dem Kunstrasenplatz in Horressen zu Gast. Mit zwei Punkten Rückstand auf die Baldus-Elf belegt der SV Mehring derzeit den vorletzten Tabellenplatz.