Mayen

Zwei Spiele, zwei Punkte, aber auch zwei ansehnliche bis gute Leistungen. So lautet das Fazit der ersten beiden Auftritte des TuS Mayen in der Fußball Rheinlandliga 2020/21. Nach einem 1:1 zum Auftakt beim FSV Trier-Tarforst musste sich das Team um Spielertrainer Tobias Uhrmacher mit demselben Ergebnis auch im ersten Heimspiel gegen die SG Schneifel/Auw begnügen. Zum Ende der englischen Woche soll nun der erste Dreier ausgerechnet im Derby am Sonntag (15.30 Uhr) bei der SG 99 Andernach eingetütet werden.