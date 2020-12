Montabaur

Der TuS Mayen wartet auch nach dem fünften Spieltag weiter auf den ersten Saisonsieg in der Fußball-Rheinlandliga. Am Freitagabend musste sich das Team um Trainer Tobias Uhrmacher bei Aufsteiger TuS Montabaur trotz einer Zwei-Tore-Führung und vielen Torchancen am Ende mit einem 2:2 (1:0)-Unentschieden begnügen.