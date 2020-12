Mayen

Die erhofften drei Punkte wurden es zum Jahresauftakt nicht. Fußball-Rheinlandligist TuS Mayen musste sich im heimischen Nettetal gegen den SV Windhagen mit einem 3:3 (2:0)-Unentschieden begnügen und verspielte in der Schlussphase leichtfertig einen Zwei-Tore-Vorsprung. In einer vor allem in Durchgang zwei turbulenten Begegnung sah TuS-Stürmer Pascal Steinmetz kurz vor dem Ende die Gelb-Rote Karte. Die Gäste aus Windhagen zeigten eine tolle Moral und belohnten sich mit einem verdienten Auswärtspunkt.