Mayen

Nach dem unnötigen Punktverlust zum Jahresauftakt gegen den SV Windhagen nimmt Fußball-Rheinlandligist TuS Mayen am Freitagabend einen neuerlichen Anlauf, um den ersten Sieg in 2020 zu erringen. Ab 20 Uhr gastiert das Team von Trainer Thomas Reuter bei Ligaschlusslicht SG Alfbachtal Ellscheid in Gillenfeld. Die Bilanz spricht allerdings für den Gegner.