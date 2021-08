Zum Ende der dritten Vorbereitungswoche wartet auf den Fußball-Rheinlandligisten TuS Mayen nicht nur das erste Pflichtspiel in der dritten Runde des Rheinlandpokals, sondern auch ein waschechter regionaler Klassiker gegen einen alten Rivalen, die in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar spielende TuS Koblenz. Am Sonntagnachmittag empfangen die Mayener um Spielertrainer Tobias Uhrmacher um 14.30 Uhr die Vorstädter im heimischen Nettetal auf dem Kunstrasenfeld.