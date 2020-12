Kirchberg

Nach dem Aufstieg des TSV Emmelshausen in die Oberliga ist der TuS Kirchberg nun ganz allein aus dem Kreis Hunsrück/Mosel in der Fußball-Rheinlandliga. Ein Hunsrück-Derby haben die Kirchberger dennoch – und das steht bereits am kommenden Mittwoch (19.30 Uhr) am zweiten Spieltag daheim gegen den FV Hunsrückhöhe Morbach an. Nach Tabellenplatz acht in der Abbruchsaison – dem ersten Kirchberger Rheinlandliga-Jahr – ist dem personell kaum veränderten TuS auch diesmal eine Platzierung im einstelligen Bereich zuzutrauen.