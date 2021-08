Dass das Auftaktprogramm in der Fußball-Rheinlandliga für den TuS Kirchberg kein leichtes ist, war den Verantwortlichen schon vorher klar. Deshalb wäre es natürlich viel besser gewesen, wenn es zum Saisonstart daheim gegen den FV Hunsrückhöhe Morbach einen Sieg oder zumindest einen Punkte statt eines 1:2 gegeben hätte. In Panik verfällt trotzdem niemand vor der Partie am Samstag um 16.30 Uhr in Hentern bei der SG Hochwald Zerf, die zum Start ebenfalls 1:2 (bei Trier-Tarforst) verlor.