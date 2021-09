Während die SG Neitersen/Altenkirchen in ihren bisherigen vier Heimspielen der laufenden Rheinlandliga-Saison stets leer ausgegangen ist, läuft es auswärts deutlich besser. Nach dem 1:0 im Derby in Wissen sicherte sich die Mannschaft von Torsten Gerhardt am Sonntag durch einen 3:1 (1:0)-Erfolg bei der SG Alfbachtal Ellscheid erneut in der Fremde den zweiten Saisonsieg und stehen damit vorerst nicht mehr am Tabellenende.