Montabaur

Nach dem guten Saisonstart ist der TuS Montabaur in der Fußball-Rheinlandliga auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Gegen die SG Mendig/Bell hielt der Aufsteiger in der ersten Hälfte noch ordentlich mit, musste in der letzten halben Stunde jedoch abreißen lassen und kassierte die dritte Niederlage in dieser Saison. Damit rutschten die Kreisstädter in die Abstiegszone.