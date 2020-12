Region

Keine Verschnaufpause gibt es für die Fußball-Rheinlandligisten. Nach dem zweiten Spieltag am Mittwochabend müssen die Mannschaften aus dem Kreisgebiet bereits am Wochenende wieder ran. Und der Blick auf die Tabelle verrät: Zum Abschluss der Englischen Woche warten Gegner, die allesamt gut in die Saison gestartet sind.