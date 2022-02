Tricic-Doppelpack beim Zittersieg – Wissen schlägt Andernach 2:1

Thomas Kahler freute sich am Samstagnachmittag über eine taktische Leistung seiner Mannschaft „wie aus dem Lehrbuch“ und vergas auch nicht, die Vorarbeit seines Vaters Rolf zu würdigen, der vor einer Woche als Testspiel-Kiebitz die Vorbereitungspartie der SG 99 Andernach gegen die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth beobachtet hatte. „Er hat mich perfekt vorbereitet auf das, was Andernach spielt. Sie traten genauso an, wie wir es erwartet hatten – mit einem 4-3-3“, sagte der Trainer des VfB Wissen nach dem 2:1 (2:1)-Heimspiel-Erfolg gegen die „Bäckerjungen“.