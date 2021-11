Alles war bereitet fürs Topspiel in der Fußball-Rheinlandliga zwischen dem Tabellendritten Ahrweiler BC und Spitzenreiter FSV Trier-Tarforst, das am Samstag (14.30 Uhr) in Heimersheim hätte stattfinden sollen. Nun ist es aber kurzfristig abgesetzt worden, nachdem es beim ABC zu einem bestätigten Coronafall bei einem geimpften Spieler gekommen ist.