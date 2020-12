Cochem

Die Fußball-Rheinlandligisten aus der Region legten einen durchwachsenen Start nach der Winterpause hin. Die SG Ellscheid legte gar keinen Start hin, denn die Partie am Samstag bei der SG Schneifel Stadtkyll wurde wegen des kurzen Wintereinbruchs abgesagt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest, für die Alfbachtaler geht es dann am Freitag in Gillenfeld gegen den TuS Mayen los.