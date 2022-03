Nur wenige Tage nach einem Derby, das in sportlicher Hinsicht noch eine Zeit lang in Erinnerung bleiben dürfte, sowie einer Auswärtstour, die erst weit nach Mitternacht endete, stehen für die drei AK-Vertreter in der Fußball-Rheinlandliga Heimspiele auf dem Plan – eins am Samstag, die anderen beiden am Sonntag.