Montabaur

Es bleibt dabei: Der TuS Montabaur ist zwar Aufsteiger, aber in der Fußball-Rheinlandliga verdammt schwer zu schlagen. Am Sonntagnachmittag hatte die SG Schneifel-Auw zwar über weite Strecken deutliche Vorteile beim Spiel im Mons-Tabor-Stadion, musste am Ende aber mit lediglich einem Punkt die Heimreise antreten. Das 1:1 (0:0) war für die gastgebenden Kreisstädter im sechsten Spiel bereits das vierte Unentschieden. „Mit dem Punkt bin ich zufrieden, mit der Leistung nicht“, sagte Gäste-Trainer Johannes Mayer nach einem „schwachen Rheinlandligaspiel“.