Montabaur

Nun hat es auch den TuS Montabaur erwischt. Am vergangen Freitag verloren die Kreisstädter zum ersten Mal nach ihrem Aufstieg in die Fußball-Rheinlandliga deutlich. 0:6 hieß es aus TuS-Sicht im Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten SG 99 Andernach. Da muss eine deutliche Steigerung her, wenn am Sonntag die SG Mendig/Bell ins Mons-Tabor- Stadion kommt (14.30 Uhr).