Was waren das Zeiten, als sich der TuS Montabaur in der Fußball-Rheinlandliga auf Augenhöhe mit dem BC Ahrweiler bewegte. Sind beide Teams heute als Zweiter (Ahrweiler) und Vorletzter (Montabaur) in völlig unterschiedlichen tabellarischen Sphären unterwegs, sah es im Hinspiel lange nach einem Unentschieden aus.