Ob der TuS Montabaur, der am Wochenende personell arg gebeutelt war und deshalb mit Nachruck (und Erfolg) auf die Verlegung des Heimspiels gegen die SG Schneifel-Auw gedrängt hat, am heutigen Mittwochabend in Mannschaftsstärke zum Westerwald-Duell der Fußball-Rheinlandliga bei der SG Malberg antreten kann (Anstoß: 20 Uhr), dürfte sich erst kurzfristig entscheiden. Fakt ist hingegen schon jetzt, dass sich mit Blick auf die neue Saison einiges ändern wird bei den Kreisstädtern.