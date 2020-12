Windhagen

Der SV Windhagen hat das Siegen doch noch nicht verlernt. Nach dem schwachen Saisonstart mit fünf Niederlagen in Folge gelang am vergangenen Sonntag gegen den SV Mehring mit 4:1 endlich der erste Saisonsieg. Nun soll am Sonntag ab 15 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Neitersen gegen die SG Neitersen/Altenkirchen nachgelegt werden. Beide Teams stehen am Tabellenende.