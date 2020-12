Morbach

Der SV Windhagen muss auch nach dem dritten Spieltag in der Fußball-Rheinlandliga weiter auf seinen ersten Punktgewinn in dieser Saison warten. Mit 0:5 (0:1) kamen die Windhagener am Sonntag beim FV Morbach sogar böse unter die Räder. Dabei mussten die Gäste erneut auf acht Stammkräfte verzichten und stehen nun mit einem Torverhältnis von 1:9 alleine am Tabellenende.