Windhagen

Der SV Windhagen kann in der Fußball-Rheinlandliga doch noch gewinnen. Am 8. September 2019 siegte der SVW am sechsten Spieltag zuletzt mit 1:0 bei der SG Ellscheid. Am 22. Spieltag am gestrigen Sonntag gelang nach 182 (!) Tagen endlich wieder ein Erfolg. Mit 2:1 (2:0) bezwangen die Westerwälder den SV Mehring und kletterten in der Tabelle auf den zwölften Platz. Einziger Wermutstropfen: Der überragende Stürmer Armando Grau sah nach 65 Minuten Rot.