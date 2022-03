Helmut Hohl greift zu seinem Notizbuch, schlägt nach und hat schnell einen Überblick: „Es werden wahrscheinlich sechs bis acht Spiele sein.“ Es geht um die Zahl der Partien, die am Wochenende in den A- und B-Jugend-Rheinland- und Bezirksligen, deren Leitung dem Funktionär aus Nievern obliegt, ursprünglich ausgetragen werden sollten, aufgrund von Corona-Fällen in den Mannschaften aber ausfallen und zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.