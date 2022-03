Dass der TuS Kirchberg Spitzenspiel kann, hat er unlängst beim 3:0 zu Hause gegen den Ahrweiler BC bewiesen. Nun steht wieder ein solches an. Es geht für den Tabellenführer aus dem Hunsrück an die Sieg zum ehemaligen Regionalligisten VfB Wissen, der auf dem dritten Platz liegt.Am Sonntag um 15 Uhr ist Anstoß im Spiel zweier Mannschaften, die mit einer nicht unbedingt zu erwartenden Niederlage in den Hit gehen.