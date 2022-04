Ein weiteres Torfestival auf dem Kirchberger Kunstrasen: Mit 8:0 (5:0) schickte der TuS Kirchberg den Vornamensvetter aus Montabaur zurück in den Westerwald. Allerdings muss dabei erwähnt werden, dass Montabaur so ersatzgeschwächt war, dass die zweite Hälfte mit zehn Mann zu Ende spielen werden musste. Was aber den grandiosen Auftritt der Kirchberger mit klasse herausgespielten Toren nicht schmälern soll.