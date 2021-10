Vor Wochenfrist ist der Ahrweiler BC in der Fußball- Rheinlandliga auf die bis dato beste Defensivreihe getroffen. Mit dem 5:0-Erfolg gegen die SG Malberg schrieb die Elf von Spielertrainer Andreas Dick diese Statistik aber neu. Am Sonntag (15. 30 Uhr) gastiert der ABC nun beim FC Germania Metternich, der knapp vor den Kreisstädtern (25) die meisten Tore im Verbandsoberhaus erzielt hat (26). Auch diese Statistik will man nun umschreiben.