Wissen

Nach der kuriosen Niederlage gegen Mehring und der Punkteteilung am Mittwoch in Neitersen wollte der VfB Wissen am Sonntag den nächsten logischen Schritt machen und im Rheinlandliga-Heimspiel gegen den TuS Kirchberg endlich alle drei Punkte daheim behalten. Das gelang dann auch dank eines 3:1 (1:0)-Erfolgs, den VfB-Coach Thomas Kahler seinen Spielern hoch anrechnete. Denn mit den auf Krücken ins Dr.-Grosse-Sieg-Stadion gekommenen Philipp Weber und Steven Winzenburg sowie Kenny Scherreiks zeigte sich am Spielfeldrand, dass das intensive Derby wenige Tage zuvor eindeutige Spuren bei den Siegstädtern hinterlassen hatte.