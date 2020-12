Mendig

Fünf Tore und unzählige gute Tormöglichkeiten auf beiden Seiten sahen die 280 Zuschauer an der Mendiger Brauerstraße. Am Ende setzte sich der TSV Emmelshausen in der Partie der Fußball-Rheinlandliga mit einem glücklichen 3:2 (2:0)-Auswärtssieg bei der SG Eintracht Mendig/Bell durch. Besonders im zweiten Abschnitt geriet der Erfolg des favorisierten Tabellenzweiten trotz einer zwischenzeitlichen 3:0-Führung noch in arge Gefahr.