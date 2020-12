Mendig

Nachdem die bislang heimstarke SG Eintracht Mendig/Bell in der Fußball-Rheinlandliga zuletzt zwei Heimniederlagen in Folge einstecken musste, hofft das Team um Spielertrainer Kodai Stalph im bevorstehenden Auswärtsspiel beim TuS Montabaur (So., 14.30 Uhr) auf eine Rückkehr in die Erfolgsspur.