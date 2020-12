Montabaur

Die SG Eintracht Mendig/Bell ist nach zwei Heimniederlagen wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Beim Rheinlandliga-Neuling TuS Montabaur setzte sich die Eintracht mit 4:1 (1:0) durch und hält Anschluss an die Spitzenplätze in der Tabelle. Die Montabaurer sind nach ihrem guten Saisonstart auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Zwar hielten sie in der ersten Hälfte noch ordentlich mit, musste in der letzten halben Stunde jedoch abreißen lassen und kassierte die dritte Niederlage in dieser Saison.