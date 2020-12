Mendig

Im Spitzenspiel gegen die SG 99 Andernach musste der Fußball-Rheinlandligist SG Eintracht Mendig/Bell am vergangenen Wochenende die erste Saisonniederlage einstecken. Nun hofft das Team, um Spielertrainer Kodai Stalph, wieder in die Erfolgsspur zurückfinden zu können. Am Sonntag (14.30 Uhr) empfangen die Vulkanstädter das Kellerkind SG Alfbachtal Ellscheid an der heimischen Brauerstraße.