Mendig

Es läuft weiterhin rund bei der SG Eintracht Mendig/Bell. Auch am fünften Spieltag in der Fußball-Rheinlandliga blieb die Mannschaft von Trainer Kodai Stalph beim Aufeinandertreffen mit dem FSV Trier-Tarforst ungeschlagen. Im Junkers-Proff-Stadion stand am Ende ein ungefährdeter 3:1 (2:1) Sieg auf der Anzeigetafel.