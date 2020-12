Mendig

Trotz 45-minütiger Überzahl musste sich die SG Eintracht Mendig/Bell am zweiten Spieltag der Rheinlandliga mit einem 1:1 bei der SG Malberg/Rosenheim begnügen. Nun geht es für das Team um Spielertrainer Kodai Stalph am Sonntag (14.30 Uhr) an der heimischen Brauerstraße gegen Aufsteiger FC Metternich um die nächsten Punkte. Ob Stalph dabei mitwirken kann, ist allerdings ebenso ungewiss wie der Einsatz von Kapitän Florian Schlich.