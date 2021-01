Mendig/Bell

Wann in den regionalen Amateurklassen der Ball wieder rollt, darüber kann aufgrund der Corona-Pandemie derzeit nur spekuliert werden. Doch wenn Rheinlandligist SG Eintracht Mendig/Bell in den Spielbetrieb zurückkehrt, muss er in Zukunft auf Björn Gilles (grünes Trikot) verzichten. Der 25-Jährige hat sich in die USA verabschiedet, um an der University of Findlay im Bundesstaat Ohio sein Masterstudium anzutreten.